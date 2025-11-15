Cómo hacer el trámite en Comisaría Virtual para excusarse por no ir a votar este domingo 16 en las Elecciones Presidenciales

Pese a que las Elecciones Presidenciales de este domingo 16 de noviembre implican el voto obligatorio, una de las excusas válidas para no asistir a las urnas es encontrarse a más de 200 kilómetros del local asignado por el Servel.

Eso sí, ante esta situación excepcional se debe realizar un trámite muy importante para no arriesgarse a multas que van entre $34 mil y $104 mil, aproximadamente. Los principales detalles fueron entregados por Carabineros de Chile.

Las personas que estén en el caso ya mencionado deben usar la Comisaría Virtual, pinchando aquí, al menos para agilizar la excusa. Es necesario tener ClaveÚnica y completar todos los campos que se desplieguen en el formulario.

En el proceso se obtendrá un código alfanumérico y se debe ir presencialmente con carnet a una comisaría de Carabineros para validar el número. Si no se cumple esto último, el votante no será excusado pese a iniciar el trámite online.

“El trámite de Constancia Digital por encontrarse en una localidad ubicada a más de doscientos kilómetros del local de votación estará habilitado desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del día 16 de noviembre de 2025″, señala el sitio web.

Un dato importante a tener en cuenta es que este es el único caso que requiere realizar el proceso en el día de sufragio.

Las otras excusas (como enfermedad, estar fuera del país, discapacidad, “impedimento grave acreditado”) se justifican posteriormente ante un juzgado de policía local y no en la plataforma ya mencionada.

La explicación de Carabineros: