Baja de último minuto: jugador de La Roja es liberado por lesión en la previa del amistoso ante Rusia

A través de un comunicado, la selección chilena confirmó la baja de Francisco Sierralta, quien también se perderá el duelo del próximo martes frente a Perú.

A tan solo minutos de saltar a la cancha, la selección chilena confirmó una baja de último momento para el amistoso de este sábado frente a Rusia en Sochi, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

Se trata de Francisco Sierralta, quien asomaba como titular para enfrentar a los rusos, pero una lesión muscular lo dejará fuera del partido de hoy y también del Clásico del Pacífico del próximo martes ante Perú.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Sierralta ha sido liberado de la convocatoria. El jugador en evaluación médica presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, reza el comunicado de La Roja.

Así las cosas, Nicolás Córdova se vio obligado a mover sus piezas y definió rápidamente al reemplazante de Sierralta: Guillermo Maripán, quien será titular para acompañar en la zaga a Benjamín Kuscevic e Iván Román.

Con esta modificación, la formación de Chile para enfrentar a Rusia será con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en el mediocampo; Darío Osorio y Gonzalo Tapia en delantera.

