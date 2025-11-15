Cristian Garin vs. Tomás Barrios: a qué hora juegan hoy y dónde ver gratis y en vivo su duelo por el Challenger de Montevideo

Cristian Garin (105° del ranking ATP) y Tomás Barrios (111°) se verán las caras en las semifinales del Challenger de Montevideo. Ambos tenistas chilenos se impusieron ayer en sus respectivos duelos de cuartos de final y este sábado chocarán por el paso a la gran final del torneo en Uruguay.

En el caso de Garin, logró remontar frente al paraguayo Daniel Vallejo (169°), imponiéndose por parciales de 2-6, 6-2 y 6-3, en un duelo que se extendió por dos horas y 16 minutos. La victoria, además, le significó volver al top 100.

Por su parte, Barrios también tuvo que batallar durante tres sets y venció al español Carlos Taberner (104°) por parciales de 6-2, 2-6 y 7-6 (5), en dos horas y 53 minutos de juego.

Ahora, ambos buscarán meterse al partido decisivo por el título. El partido entre los chilenos está agendado para este sábado 15 de noviembre en el segundo turno de la jornada, es decir, comenzará no antes de las 18:00 horas de nuestro país.

En el historial, Garin y Barrios se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos triunfos para cada lado. El último partido entre ambos fue en una final, el pasado 4 de mayo, donde “Gago” se impuso por 3-6, 6-1 y 6-4 para gritar campeón en Mauthausen.

¿Dónde y cómo ver este sábado en vivo y gratis a Cristian Garin vs. Tomás Barrios?

El duelo entre Cristian Garin y Tomás Barrios por las semifinales del Challenger de Montevideo se podrá ver en vivo y de forma gratuita por la plataforma Challenger TV. También habrá transmisión de forma online por Disney+.