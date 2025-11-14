Cristian Garín logra triunfo de oro en Montevideo: vuelve al top 100 y podría cruzarse con Barrios en semifinales

Los tenistas chilenos están terminando el año a un nivel excelente y hoy, Cristian Garín (105°), volvió a sumar un triunfo clave que lo mete dentro del top 100 en el Live Ranking ATP.

“Gago” se metió en las semifinales del Challenger de Montevideo tras vencer al paraguayo Adolfo Vallejo (169°) en tres sets por 2-6, 6-2 y 6-3, en un igualado partido.

Pese a comenzar con dudas en la primera manga, el segundo mejor rankeado del tenis chileno, en una gran muestra de mentalidad, supo reponerse para conquistar los dos siguientes sets casi sin conceder errores en su juego.

Esta victoria, además de acercarlo a una nueva final tras ganar el Challenger de Antofagasta en octubre, lo hace subir al top 100 del ranking ATP. Ahora mismo, ocupa el puesto 99 en la tabla en vivo, un objetivo clave para la temporada 2026, pensando en el Australia Open, que comienza el 12 de enero.

Además, ahora podría enfrentar a su compatriota Tomás Barrios (111°), quien se encuentra disputando su duelo ante el español Carlos Taberner (104°) y, en caso de ganar, se verán las caras en semifinales.