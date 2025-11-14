;

Cristian Garín logra triunfo de oro en Montevideo: vuelve al top 100 y podría cruzarse con Barrios en semifinales

El chileno tuvo reñido encuentro contra el paraguayo Adolfo Vallejo

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Aaron M. Sprecher

Los tenistas chilenos están terminando el año a un nivel excelente y hoy, Cristian Garín (105°), volvió a sumar un triunfo clave que lo mete dentro del top 100 en el Live Ranking ATP.

“Gago” se metió en las semifinales del Challenger de Montevideo tras vencer al paraguayo Adolfo Vallejo (169°) en tres sets por 2-6, 6-2 y 6-3, en un igualado partido.

Pese a comenzar con dudas en la primera manga, el segundo mejor rankeado del tenis chileno, en una gran muestra de mentalidad, supo reponerse para conquistar los dos siguientes sets casi sin conceder errores en su juego.

Revisa también:

ADN

Esta victoria, además de acercarlo a una nueva final tras ganar el Challenger de Antofagasta en octubre, lo hace subir al top 100 del ranking ATP. Ahora mismo, ocupa el puesto 99 en la tabla en vivo, un objetivo clave para la temporada 2026, pensando en el Australia Open, que comienza el 12 de enero.

Además, ahora podría enfrentar a su compatriota Tomás Barrios (111°), quien se encuentra disputando su duelo ante el español Carlos Taberner (104°) y, en caso de ganar, se verán las caras en semifinales.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad