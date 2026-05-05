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VIDEO. Todo partió con un DM: el chileno que se presentará junto a Korn en el Parque Estadio Nacional

Ra Díaz llegó a Korn a mediados de 2021 reemplazando a Reginald Arvizu, quien dejó la banda por motivos personales.

Nicolás Lara Córdova

Todo partió con un DM: el chileno que se presentará junto a Korn en el Parque Estadio Nacional

Este viernes 8 de mayo, Korn se presentará en nuestro país luego de una espera de nueve años.

Los californianos y considerados padres del género conocido como Nü Metal, que fue popular a finales de los 90 y en los primeros años de los 2000, se presentarán en el Parque Estadio Nacional, cuenta en su formación con un chileno: el bajista Ra Díaz.

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Díaz llegó a Korn para reemplazar a Reginald Arvizu, más conocido como Fieldy, quien dio un paso al costado por “motivos personales”.

En entrevista con el sitio Bass Magazine, el chileno contó cómo se gestó su llegada a la banda formada por Jonathan Davis, Brian Welch, James Shafer y Ray Luzier.

El oriundo de Viña del Mar comentó que durante la pandemia él comenzó a grabar videos junto a otros artistas de la escena, lo que llamó la atención de Ray Luzier, quien lo comenzó a seguir en su cuenta de Instagram.

“Un día, Ray me comenzó a seguir, pero no conversamos de inmediato”, comentó Díaz.

“¿Cómo puedes decir que no a esta propuesta? Yo crecí escuchando su música’”

El bajista de Korn continuó su relato e indicó que Ray le escribió pasados unos días preguntándole su número telefónico.

“Él me escribió un mensaje que decía. ‘¿Cuál es tu número? Alguien te va a llamar, este es mi número’ y yo no sabía para qué era", relató el bajista chileno.

“Al día siguiente tenía una llamada donde la persona asumió que yo ya sabía para qué era, pero no era el caso, y en un punto le pregunté sobre dónde podía encontrar su música y ella me respondió que tenían un canal de YouTube llamado ”Korn Official" y yo estaba en shock", comentó.

Ra Díaz comentó que la situación le generó sorpresa y pánico, pero que al mismo tiempo le provocó una alegría inmensa, ya que aquella llamada fue durante la pandemia, pero que aceptó unirse a Korn.

“¿Cómo puedes decir que no a esta propuesta? Yo nací en el 84′ y su primer disco fue en el 94, cuando yo tenía 10 años y crecer con esa música no hay forma de describir esa experiencia que cambió mi vida", comentó.

“Korn trajo mucha felicidad a mi vida personal, le debo mucho a la banda y estoy orgulloso de estar en ella”

Ahora a casi cinco años de su llegada a Korn, Ra Díaz indicó en la entrevista con Bass Magazine que hasta el día de hoy se encuentra feliz, ya que durante este periodo conoció a su esposa y se convirtió en padre.

“La banda trajo mucha felicidad a mi vida personal. Conocí a mi esposa cuando me sumé a ellos y ahora tenemos un hijo. Así que le debo mucho a esta banda y estoy muy orgulloso de estar en ella ayudándolos”, expresó.

Sobre su primer show con Korn, el cual se dio un mes y medio después del contacto inicial, Díaz comentó que lo vivió con nervios y con incertidumbre por la pandemia.

“Fue como un borrón. Recuerdo estar muy nervioso. Subí al escenario y después ya estaba de vuelta en el camarín, y todos decían: ‘Oh, estuvo genial’”, comentó.

Crecí admirando a estos tipos. No diría: ‘Ahora soy uno de ellos’, pero a veces miro alrededor y pienso: ‘¿Qué está pasando? ¿Cómo terminé aquí?’”, concluyó.

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