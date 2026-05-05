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Solo un 30% se siente feliz en Chile: Cadem alerta por fuerte deterioro del estado emocional en el país durante 2026

La encuesta reveló que el 61% experimenta emociones negativas y el cansancio lidera el ánimo nacional.

Nelson Quiroz

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Un nuevo estudio de opinión pública encendió las alertas sobre el estado emocional de la población en Chile, evidenciando un escenario que expertos califican como preocupante.

La medición, elaborada por Cadem, se basa en una encuesta aplicada a nivel nacional que recoge percepciones y estados de ánimo de la ciudadanía en el contexto actual.

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Gestión emocional / Nuthawut Somsuk

El sondeo se realizó mediante una encuesta autoadministrada a través de entrevistas web, dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años de todas las regiones y niveles socioeconómicos del país.

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En concreto, según los resultados, solo un 30% de los encuestados se declara “muy o bastante feliz”, lo que representa una caída significativa respecto a meses anteriores y uno de los niveles más bajos desde 2024.

En paralelo, el 33% afirma sentirse “muy o bastante estresado”, reflejando un deterioro en el bienestar emocional. La tendencia muestra que, desde inicios de este año, la percepción de felicidad ha ido en descenso, mientras el estrés se mantiene en niveles elevados.

El análisis se profundiza al observar los sentimientos predominantes durante la última semana. El cansancio lidera ampliamente con un 37%, seguido por el optimismo con un distante 20%. Más atrás aparecen emociones como el contento (9%), el miedo (7%) y la tristeza (7%), mientras que solo un 5% declara sentirse feliz. La baja presencia de emociones positivas contrasta con el alza de percepciones negativas.

En esa línea, el estudio revela que un 61% de los encuestados manifiesta emociones negativas, frente a un 37% que declara sentimientos positivos, ampliando la brecha respecto a meses anteriores. Se trata del peor registro en esta medición durante el último año, consolidando una tendencia al alza en el malestar emocional.

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