¿Se viene un nuevo Sinner-Alcaraz? Estas son las semifinales de las ATP Finals: horario y quién transmite por TV

Los dos mejores tenistas del planeta se mantienen en carrera por el título del último gran torneo del año.

Carlos Madariaga

Este viernes finalizó la disputa de la fase de grupos de las ATP Finals, en Turin, torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

Al respecto, Jannik Sinner (2° ATP), campeón defensor, cerró su zona como líder luego de imponerse por 6/2 y 7/6 al estadounidense Ben Shelton (5° ATP), que se fue sin victorias en su debut en este certamen.

En tanto, Alexander Zverev, 3 del mundo, quedó sorpresivamente fuera de las semifinales.

El alemán fue sorprendido por el canadiense Félix Auger-Aliassime, 8 del ranking planetario, que lo despachó por parciales de 6/4 y 7/6.

Así las cosas, este sábado se disputarán los partidos que zanjarán a los finalistas de las ATP Finals, donde la expectativa está dada para que se pueda dar una eventual definición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con el español ya con el número 1 del mundo a su haber hasta el año entrante.

La acción arrancará a las 10:30 horas de Chile, cuando Jannik Sinner se mida ante el australiano Alex de Minaur, 7 del ranking ATP.

Luego, no antes de las 16:30 horas de nuestro país, Carlos Alcaraz desafiará a Félix Auger-Aliassime.

Ambos partidos se podrán seguir por TV a través de las señales de ESPN y Disney+.

