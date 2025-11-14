¿Se viene un nuevo Sinner-Alcaraz? Estas son las semifinales de las ATP Finals: horario y quién transmite por TV / Erick W. Rasco

Este viernes finalizó la disputa de la fase de grupos de las ATP Finals, en Turin, torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

Al respecto, Jannik Sinner (2° ATP), campeón defensor, cerró su zona como líder luego de imponerse por 6/2 y 7/6 al estadounidense Ben Shelton (5° ATP), que se fue sin victorias en su debut en este certamen.

En tanto, Alexander Zverev, 3 del mundo, quedó sorpresivamente fuera de las semifinales.

El alemán fue sorprendido por el canadiense Félix Auger-Aliassime, 8 del ranking planetario, que lo despachó por parciales de 6/4 y 7/6.

The moment @felixtennis claimed his 50th win of the season and booked his FIRST #NittoATPFinals semi-final! 👏 pic.twitter.com/NOIylnL5HP — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025

Así las cosas, este sábado se disputarán los partidos que zanjarán a los finalistas de las ATP Finals, donde la expectativa está dada para que se pueda dar una eventual definición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con el español ya con el número 1 del mundo a su haber hasta el año entrante.

La acción arrancará a las 10:30 horas de Chile, cuando Jannik Sinner se mida ante el australiano Alex de Minaur, 7 del ranking ATP.

Luego, no antes de las 16:30 horas de nuestro país, Carlos Alcaraz desafiará a Félix Auger-Aliassime.

Ambos partidos se podrán seguir por TV a través de las señales de ESPN y Disney+.