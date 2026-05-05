¿Venimos directa y realmente del mono? Experto en evolución humana responde

¿Es la evolución humana un camino lineal o una red compleja de antepasados? En este nuevo episodio de Tecnociencia, el podcast, Andrea Obaid conversa de ese tema con Álvaro Fischer, estudioso de la evolución, ingeniero matemático y autor del libro “De la Naturaleza Humana al Liberalismo Moderno”.

Este experto en evolución humana desmitifica la idea de que “venimos del mono” y explora cómo la ciencia moderna entiende nuestro origen a través del mestizaje entre especies como los Neandertales y los Homo Sapiens.

“Lo que conduce a equívocos decir que venimos directamente del mono. Es como decir que mi primo hermano viene de mi padre; en realidad, los dos venimos de nuestro abuelo, pero mi primo hermano viene del hermano de mi padre”, explica.

“Entonces son líneas distintas. Los chimpancés y los gorilas son una línea que viene de un antepasado anterior del cual también venimos nosotros”, agrega.

Fischer también profundiza en cómo nuestra herencia evolutiva influye en la sociedad actual, la política y nuestras reacciones emocionales en la era digital.

Te invitamos a ver esta conversación imprescindible para entender quiénes somos y hacia dónde vamos como especie: