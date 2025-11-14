Duelo de chilenos en semifinales: Tomás Barrios avanza en Montevideo y se medirá con Garín por un pase a la final

Uruguay sigue siendo tierra santa para los chilenos y, si Cristian Garín (105°) había sido el primero en meterse en semifinales del Challenger de Montevideo, ahora fue Tomás Barrios (111°) quien lo siguió y ambos se verán las caras por un pase a la final.

La tercera mejor raqueta nacional se impuso en un complicado partido al español Carlos Taberner (103°) en tres sets por 6-2, 2-6 y 7-6.

El chillanejo arrancó con todo en el primer set, dejando prácticamente sin opciones a su rival, pero en la segunda manga el europeo le devolvió gentilezas, por lo que todo se decidió en el tercer parcial.

En el set definitorio las cosas se igualaron y fue Taberner quien comenzó quebrando a Barrios, pero el chileno logró recomponerse e igualar los juegos, por lo que todo se definió en el tie break, donde arrancó quebrando dos veces al español para cerrar una sólida victoria por 7-4.

Con el triunfo el nacido en Chillán sigue con su racha espectacular desde Lima y sigue acercándose al top 100 del Ranking ATP, y ahora mismo alcanza el puesto 109 de la tabla en vivo, escalando un puesto con los puntos obtenidos esta jornada.

Ahora, habrá duelo de chilenos para definir al finalista del Challenger de Montevideo, ya que Barrios se medirá ante Cristian Garín, quien avanzó a la ronda de los cuatro mejores tras vencer al paraguayo Adolfo Vallejo (169°).