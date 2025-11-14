;

Duelo de chilenos en semifinales: Tomás Barrios avanza en Montevideo y se medirá con Garín por un pase a la final

El chillanejo se fue hasta el tie break del último set para vencer al español Carlos Taberner.

Javier Catalán

FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO / JESUS MARTINEZ / AGENCIA UNO

Uruguay sigue siendo tierra santa para los chilenos y, si Cristian Garín (105°) había sido el primero en meterse en semifinales del Challenger de Montevideo, ahora fue Tomás Barrios (111°) quien lo siguió y ambos se verán las caras por un pase a la final.

La tercera mejor raqueta nacional se impuso en un complicado partido al español Carlos Taberner (103°) en tres sets por 6-2, 2-6 y 7-6.

El chillanejo arrancó con todo en el primer set, dejando prácticamente sin opciones a su rival, pero en la segunda manga el europeo le devolvió gentilezas, por lo que todo se decidió en el tercer parcial.

Revisa también:

ADN

En el set definitorio las cosas se igualaron y fue Taberner quien comenzó quebrando a Barrios, pero el chileno logró recomponerse e igualar los juegos, por lo que todo se definió en el tie break, donde arrancó quebrando dos veces al español para cerrar una sólida victoria por 7-4.

Con el triunfo el nacido en Chillán sigue con su racha espectacular desde Lima y sigue acercándose al top 100 del Ranking ATP, y ahora mismo alcanza el puesto 109 de la tabla en vivo, escalando un puesto con los puntos obtenidos esta jornada.

Ahora, habrá duelo de chilenos para definir al finalista del Challenger de Montevideo, ya que Barrios se medirá ante Cristian Garín, quien avanzó a la ronda de los cuatro mejores tras vencer al paraguayo Adolfo Vallejo (169°).

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad