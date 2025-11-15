La manifestación de la llamada Generación Z, realizada este sábado en Ciudad de México, terminó en graves disturbios luego de que integrantes del denominado Bloque Negro atacaran a fuerzas policiales en pleno Zócalo.

El hecho más potente fue la agresión registrada contra un funcionario, golpeado en el suelo por encapuchados tras la caída de las vallas que protegían el Palacio Nacional.

La marcha, convocada originalmente como una protesta juvenil y pacífica, avanzó desde el Ángel de la Independencia hasta la plaza central. Sin embargo, al llegar al área cercada por razones de seguridad, un grupo de encapuchados derribó las barreras metálicas y se lanzó directamente contra los funcionarios presentes, tanto hombres como mujeres.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios encapuchados pateando y golpeando a un policía que quedó aislado del resto del contingente, mientras otros manifestantes intentaban retroceder ante el caos.

La agresión desató un amplio despliegue policial y tensó aún más la jornada, que ya se desarrollaba bajo fuertes medidas de resguardo. No es la primera vez que el Bloque Negro actúa con violencia en marchas masivas: el pasado 2 de octubre, más de 100 funcionarios resultaron heridos durante la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había solicitado días antes que la movilización se realizara de manera pacífica, enfatizando la importancia del derecho a manifestarse sin violencia. Sin embargo, tras los incidentes, su gobierno reiteró que detrás de la protesta existe una “estrategia digital articulada” impulsada por cuentas no orgánicas y sectores de la derecha, según un análisis presentado en su conferencia matutina.

Según reportes preliminares, hay varios heridos y se mantiene un fuerte resguardo policial en el centro de la capital. A pesar de que la convocatoria apuntaba a la participación juvenil, autoridades y analistas destacaron que la mayoría de los asistentes no pertenecían a la Generación Z, mientras continúa el debate sobre quiénes están realmente detrás de esta movilización.