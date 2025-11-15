;

VIDEO. “Jugaban mientras yo me desangraba”: el brutal testimonio del psicólogo drogado y atacado por “viudos negros” tras cita en Argentina

La víctima relata cómo un hombre que conoció por una app lo entregó a una banda que lo golpeó, lo cortó y saqueó su departamento.

Nelson Quiroz

clarín

clarín

Un psicólogo oriundo de Misiones, Argentina, denunció haber sido drogado, torturado y asaltado por tres hombres en su departamento de Palermo, en un hecho que ya es investigado como un violento robo con privación de la libertad.

La víctima, identificada como Alfredo, relató que todo comenzó tras reencontrarse con un hombre al que había conocido semanas antes a través de una aplicación de citas.

ADN

Getty Images / SeizaVisuals

Según su testimonio recogido por Clarín, la conexión inicial con quien se presentó como Julián Gutiérrez no avanzó hacia una relación romántica, pero ambos habían mantenido conversaciones frecuentes y un vínculo que Alfredo interpretó como el inicio de una amistad.

Revisa también

ADN

Un saludo y una cena

El viernes por la noche, Julián pasó a su casa “a saludar y cenar”. Según Alfredo, él tomó gaseosa durante la comida, mientras que su invitado consumió casi toda una botella de vodka que había llevado. Fue en un descuido, afirma, cuando colocaron una sustancia en su bebida. Minutos después perdió la noción del tiempo.

Al recuperar la conciencia —según estima, tres horas más tarde— se encontró atado de pies y manos, en ropa interior, rodeado por Julián y dos desconocidos. Los agresores lo golpearon, lo amenazaron con un cuchillo de cocina y le exigieron dinero. “El que mandaba no era Julián. Él evitaba mirarme, bajaba la cabeza”, recordó a TN.

Los atacantes le produjeron cortes en un brazo y una pierna durante el forcejeo. Finalmente, tras revisar su departamento, hallaron sus ahorros y celebraron entre risas, mientras la víctima se desangraba. “Empezaron a bromear con mi ropa, como si nada pasara. Jugaban mientras yo me desangraba”, dijo con la voz quebrada.

Una vez que escaparon con el dinero y varias pertenencias, Alfredo logró pedir ayuda y fue trasladado a un centro médico. Se encuentra fuera de riesgo, aunque con lesiones profundas y en estado de shock.

La policía trabaja para identificar a los cómplices y determinar si se trata de una banda especializada en robos mediante sedación, un modus operandi que ha sido denunciado en otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad