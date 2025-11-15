Un psicólogo oriundo de Misiones, Argentina, denunció haber sido drogado, torturado y asaltado por tres hombres en su departamento de Palermo, en un hecho que ya es investigado como un violento robo con privación de la libertad.

La víctima, identificada como Alfredo, relató que todo comenzó tras reencontrarse con un hombre al que había conocido semanas antes a través de una aplicación de citas.

Según su testimonio recogido por Clarín, la conexión inicial con quien se presentó como Julián Gutiérrez no avanzó hacia una relación romántica, pero ambos habían mantenido conversaciones frecuentes y un vínculo que Alfredo interpretó como el inicio de una amistad.

Un saludo y una cena

El viernes por la noche, Julián pasó a su casa “a saludar y cenar”. Según Alfredo, él tomó gaseosa durante la comida, mientras que su invitado consumió casi toda una botella de vodka que había llevado. Fue en un descuido, afirma, cuando colocaron una sustancia en su bebida. Minutos después perdió la noción del tiempo.

Al recuperar la conciencia —según estima, tres horas más tarde— se encontró atado de pies y manos, en ropa interior, rodeado por Julián y dos desconocidos. Los agresores lo golpearon, lo amenazaron con un cuchillo de cocina y le exigieron dinero. “El que mandaba no era Julián. Él evitaba mirarme, bajaba la cabeza”, recordó a TN.

Los atacantes le produjeron cortes en un brazo y una pierna durante el forcejeo. Finalmente, tras revisar su departamento, hallaron sus ahorros y celebraron entre risas, mientras la víctima se desangraba. “Empezaron a bromear con mi ropa, como si nada pasara. Jugaban mientras yo me desangraba”, dijo con la voz quebrada.

Una vez que escaparon con el dinero y varias pertenencias, Alfredo logró pedir ayuda y fue trasladado a un centro médico. Se encuentra fuera de riesgo, aunque con lesiones profundas y en estado de shock.

La policía trabaja para identificar a los cómplices y determinar si se trata de una banda especializada en robos mediante sedación, un modus operandi que ha sido denunciado en otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires.