IMÁGENES SENSIBLES. Joven albañil falleció tras ser atropellado por camión hormigonera en México

El trabajador de 22 años fue arrollado en León por el conductor de una mezcladora que, tras el impacto, intentó escapar. Testigos lo detuvieron y quedó a disposición del Ministerio Público.

Verónica Villalobos

Santiago

Un trágico accidente registrado el 11 de noviembre en León, en el estado de Guanajuato, terminó con la vida de un joven albañil de 22 años luego de ser arrollado en dos ocasiones por el conductor de una revolvedora cargada de concreto.

El hecho quedó captado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales durante la noche del miércoles.

Las imágenes, registradas a las 14:07 horas, muestran al trabajador identificado como Bryan Josué, conocido como “El Miclo”, agachado sobre el pavimento realizando labores cuando la pesada máquina avanza presuntamente para ingresar a un local.

En ese momento, la mezcladora le pasa por encima y, pese a los gritos de alerta de sus compañeros, el chofer retrocede y vuelve a atropellarlo.

Tras percatarse de lo ocurrido, el conductor intentó huir, pero fue retenido por testigos que presenciaron la escena y luego entregado a las autoridades. Su situación quedó en manos del Ministerio Público, que determinará los cargos que enfrentará por el fatal atropello.

Familiares del joven llegaron al lugar y, profundamente afectados, comentaron que “nos dijeron que estaba sentado, tomando agua, cuando lo atropelló. Dicen que sí lo vio, porque hasta le pasó dos veces. Ya detuvieron al conductor. Ya no va a salir”.

