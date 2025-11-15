Una masiva manifestación convocada bajo el nombre Generación Z México culminó este sábado en uno de los episodios más tensos del gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de que cientos de personas se congregaran frente al Palacio Nacional y se desataran graves enfrentamientos con fuerzas de orden.

Según reportes preliminares, hay varios heridos y un fuerte despliegue policial, mientras medios internacionales ya hablan de un posible “levantamiento” ciudadano impulsado por el creciente descontento social.

Getty Images / ALFREDO ESTRELLA Ampliar

La marcha, que nació en redes sociales y se presentó como una convocatoria juvenil, reunió mayoritariamente a adultos y familias, pero derivó en violencia al llegar al Zócalo.

Un grupo de encapuchados derribó vallas, lanzó piedras, botellas y petardos contra el edificio de gobierno, mientras la policía respondió con gas pimienta. La multitud retrocedió entre gritos y confusión, y numerosos asistentes denunciaron agresiones y uso excesivo de la fuerza.

Los manifestantes exigieron mayor seguridad, denunciaron el aumento de la violencia —encarnada en el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo— y corearon consignas como “fuera Morena” y “no somos inteligencia artificial”.

El Gobierno, por su parte, acusó durante la semana una “estrategia digital articulada” detrás de la protesta, apuntando a influencers, opositores, bots y redes vinculadas a Atlas Network. También señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien amplificó la convocatoria en medio de su disputa con la administración por deudas fiscales millonarias, recogió El País.