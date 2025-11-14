;

ONU alerta récord de ataques contra palestinos en Cisjordania y denuncia creciente impunidad

El organismo expone incendios intencionales, abusos en operativos y expulsiones masivas, además de cuestionar la ausencia de procesos efectivos.

Información de

DW

Martín Neut

El portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan, añadió en rueda de prensa que el mes pasado se registraron más ataques de colonos israelíes en Cisjordania (260) que en cualquier otro mes desde 2006.

“Este incremento de la violencia se produce en un momento en el que las autoridades israelíes han aumentado las demoliciones de viviendas, las expropiaciones, los arrestos y las restricciones de movimientos", subrayó.

También aseguró que las recientes imágenes que documentaron incendios premeditados de los colonos contra viviendas, camiones de reparto y otros objetivos “son repugnantes y reflejan ese patrón de creciente violencia contra los palestinos”.

Al-Kheetan denunció, por otro lado, que miles de palestinos siguen siendo desplazados a la fuerza, algo que según el derecho internacional puede ser considerado un crimen de guerra.

1.017 palestinos y 59 israelíes muertos

El portavoz subrayó que la cifra de 1.017 palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2025 no incluye a los que han fallecido durante su detención y agregó que, en ese mismo periodo, 59 israelíes murieron por ataques palestinos o en enfrentamientos violentos.

Preguntado por los periodistas, destacó que las autoridades de Israel no están investigando suficientemente los ataques de colonos y soldados, por lo que “prevalece la impunidad”.

En los recientes incendios provocados, por ejemplo, solo cuatro colonos fueron arrestados y únicamente uno de ellos sigue bajo custodia, detalló.

