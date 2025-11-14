EE.UU. anuncia operativo antinarco “Lanza del Sur” en el Caribe: “Esta misión defiende nuestra patria”

Estados Unidos anunció este una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico, bajo el nombre Operación Lanza del Sur, tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente”, anunció en la red X el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos”, indicó.

El comunicado no da más detalles de esta nueva fase, pero los expertos en Washington destacan que el portaaviones, acompañado por su flotilla de navíos escolta, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región.

Venezuela es “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado miércoles al finalizar una cumbre ministerial del G7 en Canadá.

“Pero miren, esto es una operación antidrogas. Y si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema”, añadió.

El propio presidente Donald Trump fue ambivalente en una reciente entrevista televisiva, al asegurar que no tenía intención de ir a la guerra contra Caracas.