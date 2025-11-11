Este martes, el buque de guerra de Estados Unidos más grande del mundo se incorporó al operativo de la marina contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica.

Se trata del portaviones USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, y que es visto por Venezuela como una forma de presión para provocar la salida del presidente Nicolás Maduro.

De hecho, Maduro ejecutó “una fase superior” del llamado “Plan Independencia 200”, un mecanismo de respuesta castrense ordenado en septiembre para fortalecer sus defensas ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del Ford el mes pasado, que se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya se encontraban en el Caribe.

El Ford, que entró en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de cinco mil marineros a bordo.

Refuerzo en la lucha contra narcotráfico

El Pentágono confirmó la llegada del portaviones, que fue informada por primera vez por Reuters, y afirmó en un comunicado que ayudaría a “desarticular el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo del poder.

En agosto, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro, al que acusa de tener vínculos con el narcotráfico y grupos criminales, algo que Maduro niega.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta la fecha contra embarcaciones sospechosas de traficar con drogas en el Caribe y en la costa pacífica de América Latina, matando al menos a 76 personas.

>> Así es el USS Gerald Ford, el buque de guerra de EE.UU. más grande del mundo:

Getty Images / SOPA Images Ampliar

