Djokovic cuestiona el manejo del caso de dopaje de Sinner: “Creo que no lo hizo a propósito, pero es responsable” / Clive Brunskill

Una de las grandes polémicas del año en el mundo del tenis es lo ocurrido con Jannik Sinner.

Quien se ha quedado en 2025 con dos títulos de Grand Slam fue sancionado en febrero tras arrojar positivo con consumo de clostebol, sustancia prohibida, cuestión que lo llevó a quedar suspendido por tres meses.

La situación fue abordada de manera profunda en las últimas horas por Novak Djokovic, en declaraciones al canal de YouTube Piers Morgan Uncensored. “Cuando sucedió, sinceramente me quedé impactado. Creo que no lo hizo a propósito, pero la forma en que se manejó todo el caso genera muchísimas dudas”, comentó, cuestionando que se favoreció al italiano, dado su estatus en el tour.

“Es la falta de transparencia. La incoherencia, la conveniencia de que la sanción se produjera entre dos Grand Slams para que no se los perdiera… fue muy, muy extraño. No me gusta cómo se manejó el caso. Se podía oír a muchos otros jugadores, tanto hombres como mujeres, que habían pasado por situaciones similares, quejándose en los medios de comunicación de que ese era un trato preferible", dijo Novak Djokovic, apuntando a que Jannik Sinner debió ser sancionado de manera más clara.

“Conociendo mi historial con él, creo que no lo hizo a propósito, pero, por supuesto, es responsable, porque esas son las reglas, eres responsable cuando sucede algo así. Cuando ves que alguien por algo muy similar o lo mismo es sancionado durante años y a él solo le imponen una sanción provisional de 3 meses, o lo que sea, no está bien”, recalcó “Nole”, quien le destacó su fortaleza mental para retornar al tour tras la sanción.

“No es fácil para él. Siento empatía y compasión por él. Creo que ha manejado bien la tormenta mediática que resurge de vez en cuando. La está manejando con mucha madurez y serenidad, y hay que reconocerle el mérito. Y en medio de todo esto, sigue dominando y jugando de forma increíble, ganando Grand Slams”, concluyó el ganador de 101 títulos en su carrera.