Extop 20 del ranking WTA jugará el LP Open en Colina

A pocos días de que arranque una nueva edición del LP Open, el máximo torneo de tenis femenino en Chile, se dio a conocer una figura internacional que se sumará al listado de competidoras.

Se trata nada más y nada menos que la italiana Martina Trevisan, exnúmero 18 del ranking WTA, registro que alcanzó en 2023.

La jugadora de 32 años cuenta con una destacada trayectoria, considerando que en 2022 fue semifinalista de Roland Garros, además de sumar doce títulos profesionales, entre ellos, el WTA 250 de Rabat.

Martina Trevisan, además, fue campeona con Italia en 2024 de la Billie Jean King Cup, el símil de la Copa Davis en el tenis femenino.

La oriunda de Florencia, eso sí, actualmente ocupa el puesto 706 del planeta, con lo que recibió una invitación para disputar el LP Open, wild cards que se suman a los entregados a las chilenas Antonia Vergara y Fernanda Labraña, además de la española Sara Sorribes.

El torneo WTA 125 comenzará el lunes 17 de noviembre con su cuadro principal y se extenderá hasta el domingo 23 en Colina.