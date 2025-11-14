;

“Es inaceptable”: presidente de la Federación de Tenis fustiga a Tabilo por privilegiar una exhibición por sobre Copa Davis

Sergio Elías fue duro con el tenista nacional por agendar su presencia en el torneo UTS el mismo fin de semana que se jugarán las Qualifiers.

Carlos Madariaga

"Es inaceptable": presidente de la Federación de Tenis fustiga a Tabilo por privilegiar una exhibición por sobre Copa Davis

Alejandro Tabilo sorprendió tras anunciar que participará del torneo de exhibición UTS (Ultimate Tennis Showdown) en Guadalajara.

El problema es que dicho evento será el mismo fin de semana que Chile jugará por las Qualifiers, con rival y lugar por definir aún.

La determinación de Tabilo tomó por sorpresa a la Federación de Tenis de Chile, más aún considerando que el número 1 de Chile se bajó de las dos series de este año (ante Bélgica por lesión y contra Luxemburgo por privilegiar puntos ATP).

Estamos indignados con la decisión de Tabilo, en un momento en que Chile se jugará algo tan importante como la clasificación al Grupo Mundial. Él eligió ir a una simple exhibición, me parece inaceptable”, expresó Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, muy duro con la que sería la tercera ausencia seguida del único top 100 que hoy tiene nuestro país.

“Cuando un jugador recibe el apoyo de la federación, lo mínimo que uno espera es compromiso, no solo cuando es conveniente. El compromiso verdadero se demuestra cuando Chile lo necesita y Chile necesita a todos sus tenistas”, apuntó, sin dejar pasar el hecho de haber aceptado su ausencia ante Luxemburgo.

Cuando privilegió el circuito sobre Copa Davis en septiembre, lo entendimos porque su carrera lo necesitaba. En esta ocasión no hay puntos, es una simple exhibición. Es una falta de respeto al equipo, sus compañeros y capitán, además de la camiseta. No es una decisión menor, es dar la espalda en un momento crítico. La camiseta de Chile merece otra actitud, otro nivel de responsabilidad y otra jerarquía”, cerró Sergio Elías.

