Qué artículos se pueden llevar y cuáles están prohibidos en los centros de votación en Chile

A pocos días para las Elecciones 2025 en Chile, surgen dudas frecuentes entre los votantes sobre qué se puede llevar al local de votación y qué está prohibido.

Según la normativa vigente y las instrucciones emitidas por el Servicio Electoral (Servel), estos son algunos de los objetos y comportamientos restringidos durante la jornada electoral.

1. Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos

De acuerdo con la Circular 58 emitida por el Ministerio del Interior, no se permite el uso de teléfonos celulares u otros equipos que “permitan la comunicación” dentro de ciertos espacios relacionados con la votación.

Además, está prohibido fotografiar la papeleta de votación.

2. Elementos prohibidos por Gendarmería

La misma circular del Ministerio del Interior indica que no pueden ingresar “elementos prohibidos por Gendarmería de Chile” al recinto de votación.

Este informe hace referencia a artículos considerados peligrosos o regulados por la institución penitenciaria, como armas u objetos contundentes.

3. Propaganda electoral

Durante la jornada electoral se mantiene la prohibición de llevar propaganda de campaña dentro de los centros de votación.

La Ley N° 18.700 sobre votaciones populares establece que no se pueden exhibir adhesivos, pancartas, afiches ni otro material de propaganda electoral en estos lugares.