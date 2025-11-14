;

Elecciones 2025: Estas son las sanciones por hacer campaña durante la veda electoral

Durante este periodo está prohibido difundir mensajes que promuevan candidaturas o realizar actos públicos con fines electorales.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

A partir de las 00:00 horas de este viernes 14 de noviembre comienza oficialmente la veda electoral para las Elecciones 2025 en Chile, período en el que queda prohibido cualquier forma de propaganda.

Según lo informado por el Servicio Electoral (Servel), esta medida busca garantizar un espacio de reflexión libre de presiones para los votantes antes de acudir a las votaciones de este domingo.

Qué está prohibido durante la veda

El organismo detalló que queda prohibido difundir o contratar propaganda en prensa, radio, televisión, redes sociales o cualquier formato digital.

También se restringen actos públicos de campaña, reuniones masivas con fines electorales y la instalación de carteles, afiches o lienzos fuera del plazo autorizado.

Asimismo, los municipios deben reportar cualquier propaganda que permanezca instalada y no haya sido retirada a tiempo, mientras que las candidaturas deben cumplir con el retiro de todo material visible durante la veda.

Revisa también

ADN

Multas que arriesgan quienes infrinjan la ley

Las sanciones van desde 20 hasta 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), montos que pueden superar los $13 millones dependiendo de la gravedad de la infracción.

Estas multas pueden aplicarse tanto a candidatos como a partidos políticos, responsables de campañas, empresas involucradas en la difusión de propaganda o incluso a particulares que publiquen contenidos electorales.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad