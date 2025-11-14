Elecciones 2025: dónde votar, a qué hora abren las mesas y hasta cuándo se puede sufragar

Estamos ad portas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 de Chile, la instancia democrática más decisiva a nivel nacional que marca el futuro del país.

Son millones de compatriotas los que se volcarán a las urnas para ejercer su derecho a sufragio a lo largo y ancho de todo el país, y fuera de él también, por lo que es fundamental tener claridad sobre cada detalle.

El primer paso para cada elector es identificar dónde le corresponde sufragar. Para eso, el Servicio Electoral (Servel) pone a disposición de la ciudadanía la plataforma oficial consulta.servel.cl.

Alló, las personas deben ingresar el número de RUN (sin puntos y con guion) y obtienen la información completa, detallada y personalizada.​

Desde este sitio podrás consultar :

El local de votación y su dirección exacta.

de votación y su dirección exacta. El número de mesa asignada.

asignada. Tu posición en el padrón electoral.

electoral. Si fuiste designado como vocal de mesa .

. Los facsímiles de las cédulas electorales correspondientes a tu circunscripción.

Alternativamente, puedes llamar al número 600 6000 166 para recibir asistencia y confirmar tus datos electorales.​

Horario de las mesas

Las mesas de votación abrirán sus puertas a las 08:00 de la mañana y operarán hasta las 18:00 horas. Este horario rige tanto en Chile como en el extranjero.​

Sin embargo, existe una importante consideración legal: si al momento del cierre a las 18:00 existe una persona con intención de votar haciendo fila, ya sea dentro o fuera del local de votación, la mesa debe mantenerse abierta para permitir que esa persona sufrague.

Documentos necesarios para votar

Para ejercer tu derecho a voto, debes presentar solo uno de estos dos documentos válidos:​

Cédula Nacional de Identidad (física)

Pasaporte

Ambos deben estar en su versión original e impresa. Un aspecto importante es que estos documentos pueden estar vencidos, siempre que el vencimiento haya ocurrido dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

Esto significa que documentos vencidos desde el 16 de noviembre de 2024 en adelante son válidos para esta votación.​