Puedes votar, pero con requisitos: Qué pasa si pierdes tu cédula antes del día de las elecciones

Esto es lo que sí y lo que no sirve para sufragar este 16 de noviembre.

Javiera Rivera

Elecciones 2024 en Chile: ¿Qué pasa si no puedo ir a votar ninguno de los dos días?

Elecciones 2024 en Chile: ¿Qué pasa si no puedo ir a votar ninguno de los dos días? / Pablo Ovalle Isasmendi

El próximo domingo 16 de noviembre, cuando se realicen las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, los electores deberán cumplir con el deber cívico del voto obligatorio.

Por lo anterior, el Servicio Electoral de Chile (Servel) aclaró qué sucede si se pierde la cédula de identidad o está vencida antes de la jornada electoral.

¿Se puede votar sin la cédula de identidad?

Sí — pero con condiciones. Si pierdes tu cédula de identidad en los días previos o el mismo día de la elección, el organismo detalló que puedes utilizar tu pasaporte como documento válido para sufragar.

Sin embargo, si no cuentas con pasaporte, lamentablemente no podrás votar, aun cuando aparezcas en el padrón electoral.

¿Y si la cédula o el pasaporte están vencidos?

También es posible votar con documento vencido, siempre que cumpla con un requisito clave: permita que la fecha de vencimiento sea desde 12 meses antes de la elección.

En concreto, para las estas elecciones se aceptan cédulas o pasaportes vencidos desde el 16 de noviembre de 2024 en adelante. En cambio, si el vencimiento fue antes de esa fecha, el documento no es válido para sufragar.

Pasaporte chileno / Aaftab Sheikh

