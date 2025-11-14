;

Presidente Boric valora fin de los privilegios tras ingreso del primer reo común al ex Punta Peuco: “Estamos cumpliendo”

El Mandatario destacó que la reconversión del recinto responde a un compromiso de su gobierno y marca un cambio histórico en el sistema penitenciario.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El Presidente Gabriel Boric valoró este viernes el ingreso del primer condenado por un delito común al ahora denominado Centro Penitenciario Tiltil, ex Punta Peuco, recinto que dejó atrás su carácter especial tras la modificación del decreto que regulaba su funcionamiento.

Desde Punta Arenas, donde encabezó la firma del nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, el Mandatario destacó que la medida responde a un compromiso asumido en su administración.

Estamos cumpliendo nuestro compromiso. En Chile no hay privilegios y tenemos que ser consecuentes con eso, y eso es lo que hemos hecho”, afirmó el jefe de Estado, subrayando que la reconversión busca terminar con distinciones en el trato penitenciario según el tipo de condena o la identidad del interno.

El reo

El cambio se concretó el jueves en la noche, cuando Gendarmería recibió al primer reo común, de 75 años, condenado por violación a una menor de 14 años y trasladado desde el CDP Santiago Sur.

Su ingreso marca el inicio operativo de la integración del recinto al sistema penitenciario general, dejando atrás su uso exclusivo para exagentes condenados por delitos de lesa humanidad.

Tanto el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, como el director de Gendarmería, Rubén Pérez, recalcaron que el establecimiento se rige ahora por los mismos criterios de clasificación, segmentación y protocolos de seguridad aplicados en los 82 penales del país.

El recinto opera con un 106% de ocupación y se encuentra en proceso de remodelación para habilitar nuevas oficinas, espacios de vigilancia y áreas de visitas. En una primera etapa, se proyecta el ingreso de 32 internos adicionales.

Con este primer traslado, la ex Punta Peuco avanza oficialmente hacia su funcionamiento como cárcel común.

