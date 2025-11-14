Cristal Aguilera envía duro mensaje y advierte posibles represalias contra su familia tras nuevas detenciones

La investigación por el asesinato de Krishna Aguilera sumó dos nuevas detenciones en menos de 24 horas. Sobre este avance, su hermana, Cristal Aguilera, advirtió nuevas represalias contra su familia.

Este jueves, fue arrestado un hombre de 44 años conocido como “El Krosty”, quien —según antecedentes policiales— mantiene un vínculo de dos décadas con Juan Beltrán, principal sospechoso del caso.

Además, durante la mañana de este viernes, Kevin Aillapán se entregó de manera voluntaria; él vivía en la última vivienda que había sido allanada por las autoridades.

Hermana de Krishna envió un duro mensaje

En medio de estos avances, Cristal publicó un mensaje en redes sociales donde expresó su desconfianza y lanzó una advertencia contra los sospechosos del asesinato de su hermana.

“Si a mí o a mi familia le pasa algo, caerán más”, escribió, asegurando que conoce el entorno involucrado en el homicidio de Krishna. “A mí me importa que el Beltrán y sus soldados paguen por la muerte de mi hermana”, añadió.

La joven también afirmó que no teme por su seguridad: “A mí me tocan un pelo o a cualquiera de mi familia y yo sé quiénes serían. Aunque me desaparezcan, ya tengo todo grabado”.

Junto a sus declaraciones, compartió recuerdos junto a Krishna y reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia. “No serás una más, aunque tenga que poner mi vida en riesgo”, cerró.