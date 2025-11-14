;

Condenado por violación: Gendarmería concreta ingreso del primer reo común a la excárcel de Punta Peuco tras su reconversión

El interno de 75 años, condenado por violación, marca el inicio operativo de la modificación anunciada por el Presidente Boric.

Gendarmería confirmó el ingreso del primer condenado por un delito común al actual Centro Penitenciario de Tiltil, ex Punta Peuco, marcando el inicio formal de la reconversión del recinto, anunciada por el Presidente Gabriel Boric y oficializada el 4 de noviembre mediante la modificación de su decreto de funcionamiento.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que el establecimiento dejó atrás su carácter especial, reservado únicamente para exagentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Desde ahora, el penal se integra plenamente al sistema penitenciario común, aplicando los mismos criterios de clasificación, segmentación e ingresos que rigen para los 82 recintos del país.

Durante la noche del jueves, cerca de las 23.00 horas, ingresó el primer interno bajo esta nueva condición: un hombre de 75 años condenado por violación de menor de 14 años. Según Gendarmería, el condenado —identificado en registros como Clemente Espinoza Fuentes— presenta buen comportamiento, bajo compromiso delictual y un saldo de pena reducido hasta 2027. Provenía del CDP Santiago Sur (exPenitenciaría).

Procedimientos habituales

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que el interno fue sometido a los protocolos habituales de ingreso sanitario y de seguridad. Además, señaló que su perfil no implica riesgos de convivencia para la población penal que permanece en el recinto.

“Desde el cuatro de noviembre, como lo acaba de explicitar el señor ministro de justicia, es un recinto penitenciario común, y en consecuencia se atiene a los procedimientos internos de clasificación y segmentación, de acuerdo a las capacidades y el diseño que tiene el recinto”, dijo.

El recinto, que actualmente opera con un 106% de ocupación —133 plazas de capacidad y 141 internos—, está siendo remodelado para adecuarse a su nueva condición. Entre las obras en ejecución se cuentan nuevas oficinas, espacios de vigilancia y una infraestructura para visitas. En una primera etapa, el Ministerio de Justicia proyecta el ingreso de 32 reos comunes adicionales.

La reconversión ha generado resistencia entre algunos internos y autoridades locales. Un recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago fue declarado inadmisible, mientras el alcalde de Tiltil, César Mena, anunció acciones legales. Pese a las críticas, Gajardo defendió la medida: “El establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial”.

Con este primer traslado, Punta Peuco comienza oficialmente su transición hacia una cárcel sin privilegios y con plena integración al sistema penitenciario nacional.

