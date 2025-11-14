;

Es chilena, tiene 37 años, sobrevivió a dos cáncer y ahora hizo historia en el Natural Olympia de EE.UU.

Con este logro, la viñamarina se convirtió en la primera chilena en regresar con un galardón desde el evento.

La atleta chilena de culturismo natural Sara Méndez Cámus marcó un hito para el deporte nacional tras obtener el segundo lugar mundial en el Natural Olympia 2025, el certamen más importante de esta disciplina, realizado en Las Vegas, Estados Unidos.

Con este logro, la viñamarina se convirtió en la primera chilena en competir y regresar con medalla de plata, un galardón oficial por parte del evento que reúne a los mejores exponentes del mundo.

Para Méndez —madre de tres hijos y sobreviviente de dos cánceres— esta medalla de plata representa la culminación de un proceso largo y marcado por la disciplina.

Durante años soñó con llegar al escenario más prestigioso de su disciplina. Finalmente, su debut internacional no solo cumplió el sueño: la posicionó entre las atletas más destacadas del planeta.

Fui muy feliz. Conecté con tanta gente que vibra igual, de países y culturas distintas, pero unidos por la misma pasión”, relató sobre su experiencia.

Asimismo, la deportista valoró profundamente su resultado, aun cuando aspiraba al primer lugar, reconociendo la exigencia del nivel técnico de las competidoras.

El reconocimiento internacional llega en un momento clave para su carrera. A sus 37 años, Méndez proyecta este logro como un impulso para nuevas metas competitivas y también como la base para fortalecer el desarrollo de fisicoculturismo en Chile.

Entre sus planes está oficializar un club deportivo que permita acceder a fondos estatales y fomentar la profesionalización de la disciplina.

“Este es solo el comienzo. Tengo metas y sueños importantes en este deporte”, cerró.

