Conmoción en Alemania: juzgan a conserje escolar por sedar, abusar y filmar a su esposa durante años

Además, se le acusa de haber difundido los hechos grabados con otros usuarios en grupos de chat y plataformas de Internet.

Esta semana inició el juicio de un hombre de 61 años y nacionalidad española por presuntamente sedar, abusar sexualmente y filmar a su esposa por más de diez años en Alemania.

Según la acusación, el imputado perpetró los delitos entre 2009 y 2024 en el domicilio conyugal. Asimismo, se le acusa de haber grabado los hechos y de difundirlos con otros usuarios en grupos de chat y plataformas de Internet.

La portavoz de la Audiencia Provincial de Aquisgrán, Katharina Effert, informó a la agencia EFE que se le imputan 6 casos de violación, 3 de agresión sexual, uno de lesiones físicas graves y 30 de violación de la intimidad personal por la grabación de imágenes.

El tribunal regional fijó otros seis días para el juicio, programados para el mes de diciembre. En tanto, el hombre permanece en prisión preventiva desde su detención en febrero pasado.

Cabe destacar que el acusado trabajó como conserje durante los últimos siete años en una escuela de la localidad de Alsdorf, consignó EFE.

