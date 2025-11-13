;

Macabros “safaris humanos” alertan al mundo: revelan que italianos habrían viajado a “cazar humanos” en Sarajevo

La Fiscalía de Milán investiga viajes organizados durante la guerra de Bosnia, entre 1992-1996, donde se habría cazado a personas por diversión.

Nelson Quiroz

Getty Images REFERENCIAL

Getty Images REFERENCIAL / Francoise De Mulder

La Fiscalía de Milán abrió una investigación por presuntos “safaris humanos” ocurridos en Sarajevo durante la guerra de Bosnia (1992-1996), donde ciudadanos italianos habrían pagado miles de euros para viajar al país y disparar contra civiles como si se tratara de una cacería.

La denuncia fue presentada por el escritor y periodista Ezio Gavazzeni, junto a los abogados Guido Salvini y Nicola Brigida, quienes recopilaron durante años testimonios y documentos que apuntan a la participación de italianos de extrema derecha y aficionados a las armas, recogió El País.

ADN

Getty Images / Francoise De Mulder

Según la denuncia, estos “turistas de guerra” viajaban desde Trieste a Belgrado y luego se trasladaban a las colinas que rodeaban Sarajevo, zona controlada por las milicias serbobosnias. Por estas “experiencias”, los implicados habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros, con montos mayores si las víctimas eran niños.

Revisa también

ADN

Las acusaciones incluyen a empresarios del norte de Italia y ciudadanos de Turín y Trieste, quienes habrían participado entre 1993 y 1995 en los ataques.

El fiscal Alessandro Gobbis, a cargo del caso, ya cuenta con una lista de posibles testigos, entre ellos un exagente de inteligencia bosnio que asegura haber informado en 1993 al servicio secreto italiano (SISMI) sobre la existencia de estos viajes.

“Nos respondieron que habían descubierto que el safari salía de Trieste y que ya lo habían interrumpido”, declaró el exagente, quien sostiene que podrían existir archivos clasificados sobre el tema, según lo expuesto por el mencionado medio.

El abogado Brigida explicó que el delito de homicidio con agravante de crueldad no prescribe en Italia y que el país tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos incluso si los crímenes fueron cometidos en el extranjero.

ADN

Getty Images REFERENCIAL / David Turnley

El caso ha causado conmoción en Italia, donde antiguos corresponsales de guerra, como Adriano Sofri, aseguran que el fenómeno era “conocido” en Sarajevo y que existían incluso grupos de extranjeros que se unían a milicias serbias para practicar tiro contra la población.

La exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, entregó nueva información a la justicia italiana, mientras el gobierno bosnio expresó su total disposición a colaborar con la investigación.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad