Cristal Aguilera –hermana de Krishna Aguilera, la joven asesinada en Calera de Tango– fue brutalmente golpeada este lunes en San Bernardo, Región Metropolitana.

El ataque ocurrió en Catemito, a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Krishna, por lo que las autoridades investigan si tiene relación con el crimen.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, aseguró en Mucho Gusto que “el estado de Cristal es complejo, la golpearon y está muy asustada”. Además, apuntó a una posible venganza del entorno del ‘Guatón Beltrán’, principal imputado por el asesinato.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, confirmó que el hecho aún no ha sido denunciado, pero no descartó un vínculo con el caso: “No podría asegurarlo, pero tampoco descartarlo”, señaló.

Revisa también Triple homicidio en Quillota: PDI confirma que las tres víctimas fueron acribilladas dentro de un departamento

Cristal, quien ha sido clave en la investigación por aportar datos sobre los presuntos involucrados, mantiene medidas de protección dispuestas por la Fiscalía. Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que cuenta con medidas de protección.

La joven, sin embargo, ha rechazado la opción de ser trasladada a otra comuna, pese a los riesgos que implica permanecer en San Bernardo.

La familia presentará una denuncia formal este jueves, el mismo día en que Juan “el Guatón” Beltrán será reformalizado por secuestro con homicidio, mientras la Fiscalía evalúa si la agresión sufrida por Cristal podría estar directamente vinculada a una represalia por su cooperación en el caso.