Abogado de Cristal Aguilera detalla quienes serían los agresores de la mujer: “Son dos muchachos”

El abogado de la familia de Krishna Aguilera, Pedro Díaz, aclaró este jueves que la agresión sufrida por Cristal Aguilera en San Bernardo no tendría relación con el homicidio de la joven de 19 años.

La situación generó preocupación luego de que Cristal —quien cumplió un rol clave en la búsqueda de su hermana— denunciara haber sido golpeada por desconocidos durante un asalto.

Díaz explicó que, tras revisar los antecedentes, “se ha estudiado bien la situación y es un hecho aislado de la causa”, detallando que los responsables serían “dos muchachos, menores de edad, que le quisieron quitar su cartera”.

Pese a la violencia del ataque, el abogado aseguró que la víctima “está bien (…) está bastante averiada, pero son moretones”, y que se mantienen medidas de resguardo para sus desplazamientos.

“ Paren con el show”

El incidente ocurrió el martes, cuando Cristal fue abordada por un grupo de sujetos que primero le robaron el celular y luego la golpearon, provocándole heridas en el ojo y un corte en la cabeza que requirió puntos.

Tras la difusión del caso, la propia joven salió a desmentir cualquier nexo con el crimen de su hermana. “Paren con el show, en serio(…) lo que me pasó no tiene nada que ver con el caso de mi hermana”, escribió en sus redes sociales.