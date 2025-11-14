;

Uno es el “El Krosty”: detienen a dos sujetos que estarían implicados en el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

La segunda persona se entregó voluntariamente a la policía, y llegó acompañado de su abogada.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Uno es el “El Krosty”: detienen a dos sujetos que estarían implicados en el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Durante esta jornada se conoció la detención de dos sujetos que estaría vinculado al secuestro con homicidio de Krishna Aguilera.

Según consigna CHV Noticias, uno de ellos es un hombre de 44 años conocido como “El Krosty”.

Este sujeto es conocido de Juan Beltrán, y se le imputarán delitos por inhumación ilegal.

El segundo es un hombre que se entregó voluntariamente a la policía, y que fue identificado como Kevin Aillapán Carroza.

Noticia en desarrollo.

