Con el regreso de Islam Makhachev y la mejor cartelera del año: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el UFC 322?

El evento contará con dos combates titulares, uno de ellos considerado como una de las mejores peleas que se pueden ver en la división femenina.

Al parecer, la UFC se guardó lo mejor para el final, y este sábado tendremos la mejor cartelera del año dentro de la compañía, con combates que apuntan a ser históricos.

Encabezando el UFC 322 tendremos el regreso de Islam Makhachev, quien disputará su segunda pelea del 2025. El daguestaní dejó vacante su título en el peso ligero para subir a las 170 libras y buscar el doble cinturón.

Frente a él estará nada más y nada menos que el australiano Jack Della Maddalena, actual monarca del peso welter, quien tendrá su primera defensa titular luego de vencer al compañero de entrenamientos de Ignacio Bahamondes, Belal Muhammad, en mayo.

Como lucha coestelar se dará uno de los enfrentamientos femeninos más grandes de la historia. La china Zhang Weili dejó vacante su título de peso paja para subir al peso mosca y enfrentarse a la campeona, la kirguisa Valentina Shevchenko, en un combate que además de tener un cinturón en juego, pondrá cara a cara a la primera y segunda del ranking libra por libra femenino.

La presencia latina estará marcada por el ecuatoriano Michael Morales, quien se enfrentará al estadounidense Sean Brady, número dos del ranking welter, en una pelea que podría definir al próximo contendiente al título. Además, también en las 170 libras, el duelo entre Carlos Prates y Leon Edwards apunta a ser una de las peleas más violentas de la noche.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el UFC 322?

El UFC 322 se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. El inicio del evento está programado para las 20:00 horas de Chile, por lo que las peleas estelares comenzarían alrededor de las 00:00 del domingo.

Los combates podrán seguirse a través del canal Fox Sports Premium. Para verlos vía streaming necesitarás una suscripción a Disney+ Premium o a UFC Fight Pass.

