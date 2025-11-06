La UFC bajo la lupa por amaño de peleas: FBI investiga más de 100 combates por irregularidades en apuestas / Chris Unger

Un verdadero lío es el que sacude a la UFC durante la última semana, con acusaciones de amaño de peleas, participación de casas de apuestas y hasta árbitros involucrados en el asunto.

Todo comenzó con el combate en el que el cubano Yadier del Valle venció fácilmente por sometimiento al estadounidense Isaac Dulgarian en el primer round, en una pelea de peso pluma del UFC Fight Night del sábado 1 de noviembre.

El norteamericano era claramente favorito en las cuotas, pero en la previa del enfrentamiento hubo fluctuaciones atípicas en un gran número de casas de apuestas, lo que llevó a muchas de ellas a suspender la oferta e incluso devolver el dinero apostado.

Solo horas después del combate, Dulgarian fue despedido de la UFC y, desde entonces, Dana White, presidente de la compañía, metió mano en el asunto, destapando irregularidades jamás esperadas.

Según el propio mandamás de la empresa de artes marciales mixtas más grande del mundo, el FBI lleva adelante una investigación y más de 100 combates están bajo la lupa, incluyendo la posible participación de árbitros.

“Llamamos al peleador y a su abogado y les preguntamos: ‘¿Qué está pasando? Hay apuestas raras relacionadas con tu pelea... ¿Estás lesionado? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Te ha contactado alguien?’. Y el chico respondió: ‘No, para nada. Voy a acabar con este tipo’”, relató White sobre la conversación con Dulgarian en la previa del combate.

“Me da mucha rabia ver a alguien en nuestro deporte haciendo algo ilegal. Pero amañar peleas es una auténtica locura. Llegar a este nivel y participar en algo así... Y no estoy diciendo que este chico sea culpable; todavía no hay pruebas, pero les puedo asegurar que no pinta bien”, sentenció el presidente de la UFC.