VIDEOS. Escándalo en el UFC 321: un “piquete de ojos” arruina la pelea estelar por el título de peso pesado

El combate entre el inglés Tom Aspinall y el francés Ciryl Gane, que definía al campeón absoluto, tuvo un inesperado desenlace.

Uno de los combates más esperados del UFC 321 de Abu Dabi por el título de peso pesado entre el campeón inglés, Tom Aspinall, y el francés, Ciryl Gane, se vio empañado por un inesperado desenlace.

El británico, que asumió el título de la categoría tras la retirada de Jon Jones en junio de este año, defendía por primera vez su cinturón ante el galo, pero el combate duró mucho menos de lo esperado y terminó sin un vencedor (No Contest).

Aunque las acciones habían comenzado intensas y de buena manera, todo quedó en nada en cuestión de segundos luego de un accidente que detuvo el combate, cuando restaban 25 segundos para el final del primer asalto.

En una acción defensiva, Gane levantó la mano para bloquear un golpe y sus dedos impactaron directamente en los ojos de Aspinall. El británico retrocedió de inmediato y solicitó asistencia médica, visiblemente afectado por el dolor.

El árbitro Jason Herzog detuvo la pelea para permitir la revisión médica, y tras una breve evaluación, se determinó que Aspinall no podía continuar. El combate fue declarado no-contest, al considerarse que el golpe había sido accidental.

La cuenta de X de ESPN Knock Out definió la acción como un “piquete de ojos”, mostrando la secuencia. En tanto, Aspinall recibió pifias del público mientras intentaba explicar la situación. “Me han metido el dedo hasta el fondo del ojo. ¿Por qué me están abucheando? No puedo ver. No hice yo el golpe”, expresó el campeón.

Una vez finalizada la pelea, Dana White, el presidente de la UFC, anunció que trabajarán en conjunto para que la pelea sea reprogramada y el título de peso pesado se vuelva a poner en juego.

