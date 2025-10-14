;

VIDEO. Víctor “Siko” Valenzuela cayó noqueado en el Dana White’s Contender Series y no obtendrá un contrato en la UFC

El chileno no pudo contrarrestar la diferencia de alcance que su rival tenía a su favor.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Chris Unger

Este martes, Víctor Valenzuela cayó noqueado en el segundo round ante el brasileño Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series, desaprovechando así su oportunidad de obtener un contrato con la UFC.

El primer asalto fue bastante parejo, donde “Siko” logró conectar los mejores golpes, aprovechando su explosividad, lo que pudo inclinar levemente la primera manga a favor del chileno.

El segundo round comenzó de manera frenética, con el chileno plantado en el centro del octágono, dispuesto a intercambiar con Oliveira, pese a la diferencia de alcance que tenía con su rival, algo que terminó siendo perjudicial.

Aprovechando la extensión de sus brazos, el brasileño esperó a que Valenzuela entrara para contrarrestar con potencia, logrando conectar muy buenos golpes y finalizando con un gancho de izquierda que mandó a la lona al chileno.

Todo indica que Michael Oliveira conseguirá el contrato con la UFC tras el brutal TKO, mientras que Valenzuela no podrá acompañar finalmente a Ignacio “Jaula” Bahamondes dentro de la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo.

