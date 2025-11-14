A días del amistoso con Chile: Perú cae por goleada ante el equipo colista del fútbol ruso

Este viernes, la selección peruana disputó un amistoso contra el PFC Sochi, equipo que marcha colista en la Primera División de Rusia, y el partido terminó 5-1 a favor del elenco ruso.

El encuentro se jugó con tres tiempos de 25 minutos cada uno, en el complejo deportivo del PFC Sochi, club donde milita Ignacio Saavedra, quien por estos días entrena junto al plantel de La Roja.

Para este partido, el DT de Perú, Manuel Barreto, mandó a la cancha a los futbolistas que jugaron pocos minutos, sumado a los que no vieron acción, en el amistoso del pasado miércoles ante la selección de Rusia.

El próximo martes, Perú y Chile se verán las caras en la ciudad de Sochi, a las 14:00 horas de nuestro país. Y este sábado, La Roja enfrentará a la selección rusa, también en Sochi, a partir de las 12:00 horas.