El mensaje de Vicente Pizarro antes del amistoso de La Roja ante Rusia: “Vamos a intentar ser protagonistas”

El volante de la selección chilena, Vicente Pizarro, adelantó el amistoso ante Rusia por la fecha FIFA de noviembre y afirmó que La Roja buscará ser protagonista en el duelo que se jugará este sábado en la ciudad de Sochi.

“Hemos visto muchos videos del rival, creo que tiene grandes jugadores y una idea muy clara de cómo juegan. Mañana intentaremos hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando, creo que esa es la forma que tiene este equipo de llevar los partidos", dijo el mediocampista de Colo Colo en conferencia.

En esa línea, el futbolista de 23 años sostuvo que “vamos a intentar ser protagonistas e ir a buscar el partido. Tenemos los jugadores para poder hacerlo. Es un grupo que viene trabajando mucho hace un tiempo”.

“Estamos todos muy convencidos del trabajo que venimos haciendo, en que Chile puede ser protagonista y puede ir a buscar los partidos. Haremos todo el esfuerzo para ganar”, agregó.

Por último, Pizarro se refirió a la adaptación de La Roja al clima de Rusia y señaló que “el tiempo acá lo hemos llevado muy bien. El grupo está muy unido. A pesar del clima, creo que vamos a estar muy bien para el día de mañana y poder hacer un gran partido”.