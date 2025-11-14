;

Tendrán que seguir esperando: exfigura de la U de Chile definió su futuro para el 2026

Felipe Mora renovó su contrato con Portland Timbers y jugará otro más en Estados Unidos.

Tendrán que seguir esperando: exfigura de la U de Chile definió su futuro para el 2026

En los últimos días, el nombre de Felipe Mora volvió a sonar en Universidad de Chile como posible refuerzo para el 2026, todo considerando que el contrato del delantero en Portland Timbers finalizaba a fin de año.

Sin embargo, los azules recibieron una mala noticia este viernes. Ned Grabavoy, director general de Portland Timbers, habló en conferencia de prensa y anunció que el club llegó a un acuerdo con el chileno para renovar su contrato.

El “Pipe” extendió su vínculo con el equipo norteamericano por toda la temporada 2026, informó Grabavoy.

De esta manera, la U tendrá que seguir esperando para concretar el regreso de Felipe Mora, quien brilló en el cuadro universitario entre 2016 y 2017, donde marcó 20 goles en total y se coronó campeón del Clausura 2017.

