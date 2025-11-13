;

“Te voy a matar”: Revelan la verdadera causa de muerte de influencer gastronómico con millones de seguidores en redes

Michael Duarte falleció durante un confuso incidente en Texas.

Javier Méndez

Hace pocos días se informó la muerte de Michael Duarte, un famoso creador de contenido de internet que manejaba las cuenta FoodWithBearHands.

El influencer contaba con más de dos millones de seguidores en redes sociales y solía compartir recetas y distintos trucos gastronómicos.

La noticia conmocionó a aquellos que lo conocían: hacía pocos días había celebrado un aniversario con su esposa y era padre de una niña pequeña.

Y si bien en un principio no se informó la causa del deceso, y solo se señaló que había sido producto de un “horrible incidente” en Texas, ahora TMZ entregó nuevos detalles sobre la situación.

Duarte fue asesinado a tiros por la policía del estado después de realizar amenazas de muerte, precisó el medio de espectáculos.

Acorde al relato de la Oficina del Sheriff dl Condado de Medina, agentes de la fuerza respondieron a una llamada de emergencia el pasado sábado 8 de noviembre en Castroville.

Se habló de un “sujeto masculino con un cuchillo” que estaba actuando de manera errática.

“Después de que el oficial le dio múltiples órdenes verbales para que Duarte se tirara al suelo, Duarte cargó contra el oficial mientras gritaba: ‘Te voy a matar’”, se detalló. Ahí, el policía hizo uso de su arma de servicio.

Pese a que el hombre recibió asistencia médica en la escena, e incluso fue trasladado al Hospital Universitario de San Antonio, finalmente fue declarado muerto.

Un esposo devoto cuyo amor por su familia era el centro de todo lo que hacía. Un buen hombre con un corazón generoso, cuya calidez y amabilidad conmovían a todos los que lo conocían", lo definió Aloomas Media Group, la agencia que lo representaba.

