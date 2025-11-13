;

Impacto en el mundo del espectáculo: Muere Jorge Lorenzo, actor de “El Marginal”

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. “Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos”, señalaron sus colegas.

Javier Méndez

Impacto en el mundo del espectáculo: Muere Jorge Lorenzo, actor de “El Marginal”

El miércoles de esta semana, la Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Jorge Lazcano, reconocido por su participación en numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas la popular serie El Marginal. Tenía 66 años de edad.

En esta última ficción, disponible en Netflix, el artista encarnó el rol de Capece, guardia y secuaz del director de la cárcel (Gerardo Romano). El personaje también apareció en En el Barro, spin-off del mismo universo de prisioneros.

“Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, escribió el gremio. “Estaba afiliado al sindicato desde hace décadas y era un comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos”, sumaron.

Revisa también:

ADN

Lorenzo fue una cara amable en la pantalla chica argentina, tanto en comedias y novelas de la televisión abierta más allá de las plataformas digitales”, recordó el medio local Clarín. Incluso, pasó por el teatro.

Fue parte de ficciones televisivas como ATAV 2, Casi Ángeles, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz y El jardín de bronce, entre otras producciones destacadas.

En el ámbito del cine, participó en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I Love Torito y La Rosales.

Cabe recordar que en febrero de 2024 también se anunció la muerte de Claudio Rissi, el actor que interpretó a Mario Borges en la misma serie de Netflix. Tenía cáncer y falleció a los 67 años en la Clínica Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires. Aquella noticia fue confirmada en su momento por su novia, Natalia Ojeda.

ADN

De izquierda a derecha: Gerardo Romano y Jorge Lorenzo.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad