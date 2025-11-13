Impacto en el mundo del espectáculo: Muere Jorge Lorenzo, actor de “El Marginal”

El miércoles de esta semana, la Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Jorge Lazcano, reconocido por su participación en numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas la popular serie El Marginal. Tenía 66 años de edad.

En esta última ficción, disponible en Netflix, el artista encarnó el rol de Capece, guardia y secuaz del director de la cárcel (Gerardo Romano). El personaje también apareció en En el Barro, spin-off del mismo universo de prisioneros.

“Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, escribió el gremio. “Estaba afiliado al sindicato desde hace décadas y era un comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos”, sumaron.

“Lorenzo fue una cara amable en la pantalla chica argentina, tanto en comedias y novelas de la televisión abierta más allá de las plataformas digitales”, recordó el medio local Clarín. Incluso, pasó por el teatro.

Fue parte de ficciones televisivas como ATAV 2, Casi Ángeles, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz y El jardín de bronce, entre otras producciones destacadas.

En el ámbito del cine, participó en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I Love Torito y La Rosales.

Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento.https://t.co/tzbfjSqdJb pic.twitter.com/7pAz2pj09j — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) November 13, 2025

Cabe recordar que en febrero de 2024 también se anunció la muerte de Claudio Rissi, el actor que interpretó a Mario Borges en la misma serie de Netflix. Tenía cáncer y falleció a los 67 años en la Clínica Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires. Aquella noticia fue confirmada en su momento por su novia, Natalia Ojeda.