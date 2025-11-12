;

Devastación absoluta en la música chilena: confirman muerte de querido cantante

Esta semana se informó el fallecimiento de Rafael Alcaíno, histórico integrante de Los Luceros del Valle.

Javier Méndez

Devastación absoluta en la música chilena: confirman muerte de querido cantante

Devastación absoluta en la música chilena: confirman muerte de querido cantante / Captura

La música chilena está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Rafael Alcaíno, destacado exponente de las rancheras en el país e histórico integrante del grupo Los Luceros del Valle.

La triste noticia fue comunicada por el productor musical Nelson Alexis. “Ayer estábamos preparando todo para en los próximos días juntarnos a hacer música, pero la vida nos sorprende”, dice una historia de Instagram en conjunto con la agrupación Rafaelito y sus luceros.

Una tristeza en mi corazón tu repentina partida quiero ‘Rafita’, compartimos muchos momentos que guardaré como un tesoro en mi corazón. No hay muchas palabras en estos momentos”, agregó.

“Buen viaje querido amigo. Nos volveremos a ver algún día”, cerró el director general y musical de Zúmbale Primo. Dicha banda, también dedicó un emotivo post al respecto.

Revisa también:

ADN

“Con gran tristeza, hoy despedimos a Rafaelito”, escribió @fanaticada.ranchera en redes sociales. “Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y enviamos nuestras condolencias a sus familiares”, dice el post.

Las reacciones de quienes crecieron escuchándolo no se hicieron esperar. “Que llene el cielo de música y alegría como lo hacía aquí en la Tierra” y “Se le extrañará”, fueron parte de los comentarios.

Rafaelito, quien nació ciego en el año 1950, falleció en su hogar debido a un fallo cardiorespiratorio.

ADN

@rafaelitoysusluceros

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad