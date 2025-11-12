Devastación absoluta en la música chilena: confirman muerte de querido cantante

La música chilena está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Rafael Alcaíno, destacado exponente de las rancheras en el país e histórico integrante del grupo Los Luceros del Valle.

La triste noticia fue comunicada por el productor musical Nelson Alexis. “Ayer estábamos preparando todo para en los próximos días juntarnos a hacer música, pero la vida nos sorprende”, dice una historia de Instagram en conjunto con la agrupación Rafaelito y sus luceros.

“Una tristeza en mi corazón tu repentina partida quiero ‘Rafita’, compartimos muchos momentos que guardaré como un tesoro en mi corazón. No hay muchas palabras en estos momentos”, agregó.

“Buen viaje querido amigo. Nos volveremos a ver algún día”, cerró el director general y musical de Zúmbale Primo. Dicha banda, también dedicó un emotivo post al respecto.

“Con gran tristeza, hoy despedimos a Rafaelito”, escribió @fanaticada.ranchera en redes sociales. “Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y enviamos nuestras condolencias a sus familiares”, dice el post.

Las reacciones de quienes crecieron escuchándolo no se hicieron esperar. “Que llene el cielo de música y alegría como lo hacía aquí en la Tierra” y “Se le extrañará”, fueron parte de los comentarios.

Rafaelito, quien nació ciego en el año 1950, falleció en su hogar debido a un fallo cardiorespiratorio.