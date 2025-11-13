Pidieron su regreso anticipado de préstamo, no jugó y fue finiquitado antes de terminar la temporada en Primera B: la historia de Esteban Antilef / Cedida

Una repentina salida marcó el final de Esteban Antilef en Unión San Felipe a solo tres fechas de terminar el torneo regular de la Primera B. El jugador fue desvinculado por el club, cuando aún estaban en pelea por no descender de la división de plata del fútbol profesional.

Su representante, Ricardo Alegría, conversó con ADN Deportes y daba a entender su extrañez ante esta salida anticipada del jugador de 22 años.

“Hubiese sido lindo que hubiera tenido algún agradecimiento público, pero es algo general que pasa en nuestro fútbol. Es un jugador que le dedicó muchos años al club, pero esto pasa en todos los equipos”, reconoció.

Fueron 9 años en los que el jugador nacido en Mejillones estuvo presente en el club, formándose desde la sub 15 del club y dejando pasos por su estadía en el primer equipo donde debutó profesionalmente en 2021, también teniendo pasadas por Deportes Linares durante 2023 y por Trasandino a principios de este año, donde estaba siendo uno de los jugadores destacados del equipo de Los Andes.

Al representante de Esteban Antilef le llamó la atención su repentina llamada de regreso al club, donde no jugó en todo el segundo semestre, lo que le significó no tener el minutaje suficiente para renovar en el club. “Debutó con gol en Trasandino, pero tuvo mala suerte y sufrió un golpe fuerte en la rodilla. Agarró regularidad, pero cuando llegó Palladino a San Felipe lo mandaron a buscar y no vio mucha acción. Ya dimos vuelta la página y estamos enfocados en 2026 para que encuentre su mejor versión”, enfatizó Ricardo Alegría.

Pese a esto, el jugador destacó quienes le acogieron su llegada a la Región de Valparaíso desde 2016. “Agradecido de la familia Delgado, me dieron todas las herramientas para desarrollarme en el club. Creo haber dado lo mejor de mí y por diferentes motivos no se dieron las cosas. Me hubiese gustado explotar allí”, enfatizó en diálogo con ADN Deportes.

Ahora, Esteban Antilef buscará otras opciones dentro del mercado que ya inicia próximamente, pensando en el 2026.