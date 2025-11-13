;

“A mí no me gusta mucho el fútbol, me gusta la U; si me pones un partido de fútbol o de tenis, prefiero ver tenis”

Johnny Herrera abordó su rol como comentarista deportivo y lanzó una llamativa confesión.

Daniel Ramírez

@samuraiazul

@samuraiazul

El exportero nacional, Johnny Herrera, se sinceró sobre el rol que cumple actualmente como comentarista deportivo y lanzó una llamativa confesión.

“No me encapsulo en un personaje, ni trato de hablar más correctamente, yo no soy de esas personas. Siempre he sido de una sola línea, en toda mi vida. Me siento en el panel y soy uno más”, señaló el “Samurái” en el programa Máximas.

Revisa también:

ADN

“Muchas veces me dejo llevar por la pasión y por la U. Es mi forma de ser y no la he cambiado, por lo mismo llevo como cinco años en TNT Sports”, agregó el ídolo azul.

Por último, Johnny Herrera confesó que no es tan fanático del fútbol y que el tenis le genera más interés. “No me gusta mucho el fútbol, me gusta la U, que es distinto. Si me pones un partido de fútbol o de tenis, prefiero ver tenis”, concluyó.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad