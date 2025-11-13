“A mí no me gusta mucho el fútbol, me gusta la U; si me pones un partido de fútbol o de tenis, prefiero ver tenis”

El exportero nacional, Johnny Herrera, se sinceró sobre el rol que cumple actualmente como comentarista deportivo y lanzó una llamativa confesión.

“No me encapsulo en un personaje, ni trato de hablar más correctamente, yo no soy de esas personas. Siempre he sido de una sola línea, en toda mi vida. Me siento en el panel y soy uno más”, señaló el “Samurái” en el programa Máximas.

“Muchas veces me dejo llevar por la pasión y por la U. Es mi forma de ser y no la he cambiado, por lo mismo llevo como cinco años en TNT Sports”, agregó el ídolo azul.

Por último, Johnny Herrera confesó que no es tan fanático del fútbol y que el tenis le genera más interés. “No me gusta mucho el fútbol, me gusta la U, que es distinto. Si me pones un partido de fútbol o de tenis, prefiero ver tenis”, concluyó.