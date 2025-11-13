;

“Canto para todo tipo de personas”: Pollo Fuentes se desmarca de Zúmbale Primo por shows en cierres de campañas

El emblemático cantante nacional manifestó sus diferencias ante la postura de la banda de cumbias rancheras en estas elecciones.

Alejandro Basulto

El reconocido cantante chileno José Alfredo “Pollo” Fuentes abordó en una reciente entrevista con Radio Inicia 90.1 FM su visión sobre la participación de músicos en eventos políticos, especialmente en los cierres de campañas presidenciales.

Durante la conversación, el intérprete se refirió a las críticas recibidas por agrupaciones como Zúmbale Primo, que fueron parte del acto de cierre del candidato José Antonio Kast.

El artista es libre de trabajar para quien quiera, puede firmar un contrato formal y llevar a cabo labores como cualquier ciudadano, entreteniendo a la gente”, señaló.

Asimismo, agregó, a su juicio, el artista “es libre para ir gratis porque se siente bien con determinado candidato presidencial o parlamentario o partido político, cada quien debe hacer lo que estime conveniente, no le veo mayor problema”.

No obstante, el cantante aclaró que, en su caso, “yo probablemente habría dicho no a cualquier candidato que me llamara para un acto tan grande, porque decidí desde muy joven no participar en lugares donde la gente se distancie, y canto para todo tipo de personas: grandes, chicos, pobres, ricos”.

Finalmente, el cantante explicó las razones detrás de su decisión de neutralidad, señalando que si hubiera en algún momento aceptado participar en cierres de campañas políticas, “estaría influyendo un poquito en la votación de esas personas y no es mi intención”.

