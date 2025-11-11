;

Así terminó el auto en el que viajaban los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tras accidente

La imagen del automóvil reveló la magnitud del impacto, ocurrido durante el fin de semana.

Javiera Rivera

Instagram

Instagram

El vehículo en el que se trasladaban los hijos de Arturo Vidal junto a su madre, Marité Matus, y su tío Felipe, terminó con severos daños tras sufrir un grave accidente durante el fin de semana.

Según información difundida por el medio Infama, el accidente ocurrió la noche del sábado y, aunque el impacto fue de alta energía, todos los ocupantes resultaron ilesos, sin lesiones de gravedad.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el estado del automóvil completamente destruido, evidenciando la magnitud del siniestro.

Pese al susto, tanto Matus como sus hijos —Alonso, Elizabetta y Emiliano— se encuentran en buen estado de salud.

Al respecto, la periodista Cecilia Gutiérrez señaló que la familia “vivió momentos de mucha angustia, pero están muy agradecidos de haber salido con vida”.

El caso generó gran repercusión entre los seguidores del futbolista, quienes expresaron su alivio y apoyo a la familia tras conocerse cómo quedó el vehículo.

