Ciudadano chino muere tras caer desde edificio en Barrio Meiggs: toldos azules dificultaron el paso de la ambulancia

Equipos especializados realizan peritajes para esclarecer el hecho ocurrido en una zona saturada de puestos, donde el acceso para emergencias fue complejo.

Martín Neut

Barrio Meiggs

Barrio Meiggs / Hans Scott

Un ciudadano chino falleció la tarde de este jueves luego de caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en la intersección de Sazié con Conferencia, en pleno Barrio Meiggs, Estación Central.

El hecho generó alarma entre vecinos y comerciantes del sector, quienes rápidamente alertaron a los equipos de emergencia.

La respuesta de ambulancias y personal policial se vio dificultada debido a la gran cantidad de toldos y puestos instalados en la vía pública, una situación habitual en la zona y que complicó el ingreso de los vehículos de rescate.

Existen dos hipótesis

Carabineros confirmó que funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizan las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió la caída.

En esta etapa se investigan tres hipótesis. Una es que el hombre haya caído por accidente, que haya existido intervención de terceros o que se trate de un eventual suicidio.

La indagatoria quedó a cargo del equipo especializado de la 21ª Comisaría de Estación Central, que continuará recopilando antecedentes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del extranjero.

