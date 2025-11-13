;

Evelyn Matthei cierra su campaña con masiva convocatoria en Estadio Santa Laura: “Vamos a devolverle el respeto a Carabineros y a las Fuerzas Armadas”

La candidata agradeció la asistencia y adelantó que su eventual gobierno priorizará fortalecer el combate al crimen y recuperar la tranquilidad en las calles.

Martín Neut

Diana Copa

*Evelyn Matthei cierra su campaña con masiva convocatoria en Estadio Santa Laura

*Evelyn Matthei cierra su campaña con masiva convocatoria en Estadio Santa Laura

03:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Evelyn Matthei dio por finalizada su campaña presidencial con un acto masivo en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, en la última jornada habilitada para actividades proselitistas.

Ante miles de asistentes, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos agradeció la convocatoria y adelantó que la seguridad será su primera prioridad si llega a La Moneda.

Revisa también:

ADN

Estoy muy emocionada por tanta gente que vino al cierre de campaña”, señaló, antes de afirmar que el país enfrenta “muchos problemas” y que el combate al crimen organizado será central en su eventual administración.

Matthei aseguró que su propuesta busca “recuperar la seguridad” y enfrentar a las bandas “con determinación, inteligencia y sentido común”.

La exalcaldesa también prometió fortalecer a las policías.“Vamos a devolverles el respeto a Carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas”, dijo, comprometiéndose a que los chilenos “puedan volver a caminar tranquilos por las calles”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad