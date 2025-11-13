Evelyn Matthei cierra su campaña con masiva convocatoria en Estadio Santa Laura: “Vamos a devolverle el respeto a Carabineros y a las Fuerzas Armadas”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Evelyn Matthei dio por finalizada su campaña presidencial con un acto masivo en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia, en la última jornada habilitada para actividades proselitistas.

Ante miles de asistentes, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos agradeció la convocatoria y adelantó que la seguridad será su primera prioridad si llega a La Moneda.

“Estoy muy emocionada por tanta gente que vino al cierre de campaña”, señaló, antes de afirmar que el país enfrenta “muchos problemas” y que el combate al crimen organizado será central en su eventual administración.

Matthei aseguró que su propuesta busca “recuperar la seguridad” y enfrentar a las bandas “con determinación, inteligencia y sentido común”.

La exalcaldesa también prometió fortalecer a las policías.“Vamos a devolverles el respeto a Carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas”, dijo, comprometiéndose a que los chilenos “puedan volver a caminar tranquilos por las calles”.