Hotel Principado de Asturias renace cinco años después del estallido: volverá a operar como cuatro estrellas en Providencia

La familia Torre reconstruye su último inmueble dañado y proyecta su reapertura en un año, buscando revitalizar el eje cultural de Plaza Italia.

Martín Neut

Hotel Principado de Asturias

Hotel Principado de Asturias / Foto Agencia UNO

El histórico Hotel Principado de Asturias, ubicado en Ramón Carnicer 21, comenzará un nuevo capítulo tras haber sido vandalizado durante el estallido social de 2019.

Su propietario, Juan Carlos Torre, confirmó que el recinto reabrirá sus puertas como hotel cuatro estrellas, descartando el plan inicial de transformarlo en edificio residencial.

Buscamos aportar a la comunidad con un lugar emblemático para la zona, que sea un aporte a la cultura, arte y bohemia”, señaló Torre a The Clinic, destacando que las obras avanzan con la meta de reabrir dentro de un año.

“Es muchísimo más fácil destruir que construir”

El clan Torre —dueño de varios inmuebles en el eje Plaza Italia–Bellavista— sufrió la destrucción de siete negocios durante el estallido.

Desde entonces, ha logrado recuperar todos, incluyendo la fuente de soda La Terraza y el restaurante La Hacienda Gaucha. Tres de sus hoteles fueron reconvertidos a espacios multifamily bajo las marcas Urbana 25 y Urbana 30, con alta demanda.

Es muchísimo más fácil destruir que construir, pero tenemos el deseo de dejar atrás esos episodios y revivir esta zona tan emblemática del país”, añadió Torre.

