Adolescente fallece tras caer de camión en Los Ángeles: desconocidos lo dejaron sin signos vitales en un recinto asistencial y huyeron

Un adolescente de 15 años murió en Los Ángeles, región del Biobío, luego de caer desde la parte posterior de un camión 3/4 mientras este circulaba por avenida Las Industrias.

El menor fue trasladado hasta el SAR de Entre Ríos por tres personas que lo dejaron sin signos vitales y huyeron sin entregar antecedentes, hecho que encendió las alarmas de la Policía de Investigaciones.

La jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, Tamara Hernández, explicó que las primeras pericias permitieron establecer la dinámica del accidente.

“ Se abrió el portalón lateral del camión”

“El trabajo de campo permitió determinar que el adolescente transitaba en el pick-up de un camión tipo 3/4 por avenida Las Industrias”, señaló la oficial según Radio Bio Bio.

Agregó que, al llegar al cruce El Peral, “se abrió el portalón lateral del camión y una estructura de fierro cae al pavimento, al igual que el adolescente”. El impacto le provocó lesiones fatales y llegó fallecido al recinto asistencial.

La PDI mantiene diversas diligencias para esclarecer por qué el joven iba en la parte posterior del vehículo, el destino de la carga y la posible responsabilidad de quienes lo trasladaron hasta el SAR antes de escapar.